5 غواراني باراغواي إلى يوان صيني

تحويل PYG إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٠ cny

1.00000 PYG = 0.00098 CNY

Mid-market exchange rate at 08:50
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5345783.2150.9306555.8411.350051.36410.806192
1AUD0.65165154.22710.60646836.38880.879760.8889160.525355
1INR0.01201710.01844110.01118390.6710450.01622360.01639250.00968806
1EUR1.07451.6488989.4145160.00121.450631.465730.8663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chinese Yuan RMB
1 PYG0.00098 CNY
5 PYG0.00488 CNY
10 PYG0.00975 CNY
20 PYG0.01950 CNY
50 PYG0.04875 CNY
100 PYG0.09751 CNY
250 PYG0.24376 CNY
500 PYG0.48753 CNY
1000 PYG0.97505 CNY
2000 PYG1.95010 CNY
5000 PYG4.87526 CNY
10000 PYG9.75052 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / غواراني باراغواي
1 CNY1025.59000 PYG
5 CNY5127.95000 PYG
10 CNY10255.90000 PYG
20 CNY20511.80000 PYG
50 CNY51279.50000 PYG
100 CNY102559.00000 PYG
250 CNY256397.50000 PYG
500 CNY512795.00000 PYG
1000 CNY1025590.00000 PYG
2000 CNY2051180.00000 PYG
5000 CNY5127950.00000 PYG
10000 CNY10255900.00000 PYG