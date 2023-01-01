5000 غواراني باراغواي إلى يوان صيني

تحويل PYG إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

5000 pyg
4.88 cny

1.00000 PYG = 0.00098 CNY

Mid-market exchange rate at 08:51
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.534883.2150.9306555.84061.350151.364250.806224
1AUD0.65155154.21870.60637536.38290.879690.8888770.525295
1INR0.01201710.018443810.01118390.671040.01622480.01639430.00968845
1EUR1.07451.6491489.4145160.00071.450741.465890.8663

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Chinese Yuan RMB
1 PYG0.00098 CNY
5 PYG0.00488 CNY
10 PYG0.00975 CNY
20 PYG0.01950 CNY
50 PYG0.04875 CNY
100 PYG0.09750 CNY
250 PYG0.24375 CNY
500 PYG0.48751 CNY
1000 PYG0.97501 CNY
2000 PYG1.95002 CNY
5000 PYG4.87506 CNY
10000 PYG9.75012 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / غواراني باراغواي
1 CNY1025.63000 PYG
5 CNY5128.15000 PYG
10 CNY10256.30000 PYG
20 CNY20512.60000 PYG
50 CNY51281.50000 PYG
100 CNY102563.00000 PYG
250 CNY256407.50000 PYG
500 CNY512815.00000 PYG
1000 CNY1025630.00000 PYG
2000 CNY2051260.00000 PYG
5000 CNY5128150.00000 PYG
10000 CNY10256300.00000 PYG