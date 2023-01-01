دولار أسترالي إلى غواراني باراغواي

تحويل AUD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
4676120 pyg

1.00000 AUD = 4676.12000 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:2 UTC
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AUD إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0638588.21981.434021.656310.9572518.2177
1GBP1.1583511.2323102.1881.661081.918571.1088321.1023
1USD0.939950.811491182.9251.347951.55690.899817.1243
1INR0.01133530.009785840.012059110.0162550.01877490.01085080.206503

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / غواراني باراغواي
1 AUD4676.12000 PYG
5 AUD23380.60000 PYG
10 AUD46761.20000 PYG
20 AUD93522.40000 PYG
50 AUD233806.00000 PYG
100 AUD467612.00000 PYG
250 AUD1169030.00000 PYG
500 AUD2338060.00000 PYG
1000 AUD4676120.00000 PYG
2000 AUD9352240.00000 PYG
5000 AUD23380600.00000 PYG
10000 AUD46761200.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار أسترالي
1 PYG0.00021 AUD
5 PYG0.00107 AUD
10 PYG0.00214 AUD
20 PYG0.00428 AUD
50 PYG0.01069 AUD
100 PYG0.02139 AUD
250 PYG0.05346 AUD
500 PYG0.10693 AUD
1000 PYG0.21385 AUD
2000 PYG0.42770 AUD
5000 PYG1.06926 AUD
10000 PYG2.13852 AUD