Австралийские доллары в парагвайские гуарани

Сконвертируйте AUD в PYG по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₲5 140 PYG

Среднерыночный курс в 19:47
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График изменения обменного курса AUD к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 AUD в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий5 319,76005 396,0500
Низкий5 128,18004 971,2700
В среднем5 233,68175 215,0023
Изменение-1.90%3.34%
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Соотношение 1 AUD к PYG

За последние 30 дней максимальный курс AUD к PYG составил 5 319,7600, а минимальный — 5 128,1800. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 5 233,6817. Изменение курса AUD к PYG в процентном соотношении составило -1.90.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к PYG составил 5 396,0500, а минимальный — 4 971,2700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 5 215,0023. Изменение курса AUD к PYG в процентном соотношении составило 3.34.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3950,9341,679152,7651,3921,328
1 GBP1,2911108,9411,2052,167197,1971,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39111,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Парагвайский гуарани
1 AUD5 139,52000 PYG
5 AUD25 697,60000 PYG
10 AUD51 395,20000 PYG
20 AUD102 790,40000 PYG
50 AUD256 976,00000 PYG
100 AUD513 952,00000 PYG
250 AUD1 284 880,00000 PYG
500 AUD2 569 760,00000 PYG
1000 AUD5 139 520,00000 PYG
2000 AUD10 279 040,00000 PYG
5000 AUD25 697 600,00000 PYG
10000 AUD51 395 200,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Австралийский доллар
1 PYG0,00019 AUD
5 PYG0,00097 AUD
10 PYG0,00195 AUD
20 PYG0,00389 AUD
50 PYG0,00973 AUD
100 PYG0,01946 AUD
250 PYG0,04864 AUD
500 PYG0,09729 AUD
1000 PYG0,19457 AUD
2000 PYG0,38914 AUD
5000 PYG0,97285 AUD
10000 PYG1,94571 AUD