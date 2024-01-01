Индонезийские рупии в парагвайские гуарани

Сконвертируйте IDR в PYG по реальному обменному курсу

1 000 000 idr
466 489 pyg

Rp1,000 IDR = ₲0,4665 PYG

Среднерыночный курс в 12:26
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1 IDR в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,46900,4708
Низкий0,45770,4557
В среднем0,46240,4636
Изменить1.42%2.36%
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Соотношение 1 IDR к PYG

За последние 30 дней максимальный курс IDR к PYG составил 0,4690, а минимальный — 0,4577. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4624. Изменение курса IDR к PYG в процентном соотношении составило 1.42.

За последние 90 дней максимальный курс IDR к PYG составил 0,4708, а минимальный — 0,4557. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4636. Изменение курса IDR к PYG в процентном соотношении составило 2.36.

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Популярные валюты

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183,6690,9191,3451,4951,3720,7747,81
1 INR0,01210,0110,0160,0180,0160,0090,093
1 EUR1,08991,08611,4641,6271,4930,8438,503
1 SGD0,74462,210,68311,1111,020,5765,807

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Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для индонезийская рупия

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Индонезийская рупия / Парагвайский гуарани
1 IDR0,46649 PYG
5 IDR2,33245 PYG
10 IDR4,66489 PYG
20 IDR9,32978 PYG
50 IDR23,32445 PYG
100 IDR46,64890 PYG
250 IDR116,62225 PYG
500 IDR233,24450 PYG
1000 IDR466,48900 PYG
2000 IDR932,97800 PYG
5000 IDR2 332,44500 PYG
10000 IDR4 664,89000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Индонезийская рупия
1 PYG2,14368 IDR
5 PYG10,71840 IDR
10 PYG21,43680 IDR
20 PYG42,87360 IDR
50 PYG107,18400 IDR
100 PYG214,36800 IDR
250 PYG535,92000 IDR
500 PYG1 071,84000 IDR
1000 PYG2 143,68000 IDR
2000 PYG4 287,36000 IDR
5000 PYG10 718,40000 IDR
10000 PYG21 436,80000 IDR