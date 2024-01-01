500 индонезийских рупий в парагвайские гуарани
Сконвертируйте IDR в PYG по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 IDR в PYG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,4690
|0,4708
|Низкий
|0,4577
|0,4557
|В среднем
|0,4624
|0,4636
|Изменить
|1.42%
|2.36%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 IDR к PYG
За последние 30 дней максимальный курс IDR к PYG составил 0,4690, а минимальный — 0,4577. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4624. Изменение курса IDR к PYG в процентном соотношении составило 1.42.
За последние 90 дней максимальный курс IDR к PYG составил 0,4708, а минимальный — 0,4557. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4636. Изменение курса IDR к PYG в процентном соотношении составило 2.36.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из индонезийских рупий в парагвайские гуарани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите IDR из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IDR в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Парагвайский гуарани / Индонезийская рупия
|1 PYG
|2,14368 IDR
|5 PYG
|10,71840 IDR
|10 PYG
|21,43680 IDR
|20 PYG
|42,87360 IDR
|50 PYG
|107,18400 IDR
|100 PYG
|214,36800 IDR
|250 PYG
|535,92000 IDR
|500 PYG
|1 071,84000 IDR
|1000 PYG
|2 143,68000 IDR
|2000 PYG
|4 287,36000 IDR
|5000 PYG
|10 718,40000 IDR
|10000 PYG
|21 436,80000 IDR