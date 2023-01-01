روبية إندونيسية إلى غواراني باراغواي

تحويل IDR إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٤٧٢٬٦٤٩ pyg

1.00000 IDR = 0.47265 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:25 UTC
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IDR إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.06688.6281.438891.661990.9634518.3109
1GBP1.1523411.2284102.131.658091.915191.1102221.1005
1USD0.93810.814067183.14071.34981.559090.903817.1772
1INR0.01128310.009791440.012027810.01623510.01875240.01087070.206604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / غواراني باراغواي
1 IDR0.47265 PYG
5 IDR2.36325 PYG
10 IDR4.72649 PYG
20 IDR9.45298 PYG
50 IDR23.63245 PYG
100 IDR47.26490 PYG
250 IDR118.16225 PYG
500 IDR236.32450 PYG
1000 IDR472.64900 PYG
2000 IDR945.29800 PYG
5000 IDR2363.24500 PYG
10000 IDR4726.49000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الروبية الإندونيسية
1 PYG2.11573 IDR
5 PYG10.57865 IDR
10 PYG21.15730 IDR
20 PYG42.31460 IDR
50 PYG105.78650 IDR
100 PYG211.57300 IDR
250 PYG528.93250 IDR
500 PYG1057.86500 IDR
1000 PYG2115.73000 IDR
2000 PYG4231.46000 IDR
5000 PYG10578.65000 IDR
10000 PYG21157.30000 IDR