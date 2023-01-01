5000 غواراني باراغواي إلى روبية إندونيسية

تحويل PYG إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ pyg
١٠٬٤١٢٫١٥ idr

1.00000 PYG = 2.08243 IDR

Mid-market exchange rate at 07:57
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.075189.43891.465791.65070.963418.7409
1GBP1.154611.24125103.2611.692321.90581.1123421.6372
1USD0.930150.805639183.19121.36341.535390.896117.4318
1INR0.01118080.009684190.012020510.01638880.01845620.01077160.209539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الروبية الإندونيسية
1 PYG2.08243 IDR
5 PYG10.41215 IDR
10 PYG20.82430 IDR
20 PYG41.64860 IDR
50 PYG104.12150 IDR
100 PYG208.24300 IDR
250 PYG520.60750 IDR
500 PYG1041.21500 IDR
1000 PYG2082.43000 IDR
2000 PYG4164.86000 IDR
5000 PYG10412.15000 IDR
10000 PYG20824.30000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / غواراني باراغواي
1 IDR0.48021 PYG
5 IDR2.40104 PYG
10 IDR4.80209 PYG
20 IDR9.60418 PYG
50 IDR24.01045 PYG
100 IDR48.02090 PYG
250 IDR120.05225 PYG
500 IDR240.10450 PYG
1000 IDR480.20900 PYG
2000 IDR960.41800 PYG
5000 IDR2401.04500 PYG
10000 IDR4802.09000 PYG