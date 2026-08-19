دولار هونغ كونغ إلى غواراني باراغواي
حوّل HKD إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من HKD إلى PYG،
يستخدم مخططنا التفاعلي من HKD إلى PYG متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من HKD إلى PYG اليوم
|HKD
|PYG
|100 HKD
|76,677 PYG
|200 HKD
|153,354 PYG
|300 HKD
|230,030 PYG
|500 HKD
|383,384 PYG
|1000 HKD
|766,768 PYG
|2000 HKD
|1,533,536 PYG
|2500 HKD
|1,916,920 PYG
|3000 HKD
|2,300,304 PYG
|4000 HKD
|3,067,072 PYG
|5000 HKD
|3,833,840 PYG
|10000 HKD
|7,667,680 PYG
|20000 HKD
|15,335,360 PYG
|PYG
|HKD
|1 PYG
|0.00 HKD
|5 PYG
|0.01 HKD
|10 PYG
|0.01 HKD
|20 PYG
|0.03 HKD
|50 PYG
|0.07 HKD
|100 PYG
|0.13 HKD
|250 PYG
|0.33 HKD
|500 PYG
|0.65 HKD
|1000 PYG
|1.30 HKD
|2000 PYG
|2.61 HKD
|5000 PYG
|6.52 HKD
|10000 PYG
|13.04 HKD