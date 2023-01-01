شيكل إسرائيلي جديد إلى غواراني باراغواي

تحويل ILS إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٩٠٦٬١٤٠ pyg

1.00000 ILS = 1906.14000 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:2 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ILS إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 PYG
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065688.58281.43841.660330.962718.3167
1GBP1.1529411.22865102.1371.658491.914381.1099321.1194
1USD0.938450.813901183.12951.349851.558120.903417.1891
1INR0.01128890.009790770.012029410.01623790.01874330.01086740.206775

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

ILS إلى USD

ILS إلى EUR

ILS إلى GBP

ILS إلى INR

ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / غواراني باراغواي
1 ILS1906.14000 PYG
5 ILS9530.70000 PYG
10 ILS19061.40000 PYG
20 ILS38122.80000 PYG
50 ILS95307.00000 PYG
100 ILS190614.00000 PYG
250 ILS476535.00000 PYG
500 ILS953070.00000 PYG
1000 ILS1906140.00000 PYG
2000 ILS3812280.00000 PYG
5000 ILS9530700.00000 PYG
10000 ILS19061400.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Israeli New Sheqel
1 PYG0.00052 ILS
5 PYG0.00262 ILS
10 PYG0.00525 ILS
20 PYG0.01049 ILS
50 PYG0.02623 ILS
100 PYG0.05246 ILS
250 PYG0.13116 ILS
500 PYG0.26231 ILS
1000 PYG0.52462 ILS
2000 PYG1.04924 ILS
5000 PYG2.62310 ILS
10000 PYG5.24621 ILS