Yeni İsrail şekelinden Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile ILS → PYG çevirin

1.000 ils
1.999.990 pyg

1.00000 ILS = 1999.99000 PYG

06:38 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.0730589.07591.453291.653010.94925518.334
1 GBP1.1714111.25695104.3421.702351.93631.1119621.4761
1 USD0.931950.795577183.01191.354351.540480.8846517.0859
1 INR0.01122640.009583890.012046510.01631510.01855730.01065690.205825

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Yeni İsrail şekelinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Paraguay Guaranisi
1 ILS1999.99000 PYG
5 ILS9999.95000 PYG
10 ILS19999.90000 PYG
20 ILS39999.80000 PYG
50 ILS99999.50000 PYG
100 ILS199999.00000 PYG
250 ILS499997.50000 PYG
500 ILS999995.00000 PYG
1000 ILS1999990.00000 PYG
2000 ILS3999980.00000 PYG
5000 ILS9999950.00000 PYG
10000 ILS19999900.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PYG0.00050 ILS
5 PYG0.00250 ILS
10 PYG0.00500 ILS
20 PYG0.01000 ILS
50 PYG0.02500 ILS
100 PYG0.05000 ILS
250 PYG0.12500 ILS
500 PYG0.25000 ILS
1000 PYG0.50000 ILS
2000 PYG1.00001 ILS
5000 PYG2.50001 ILS
10000 PYG5.00003 ILS