2000 Yeni İsrail şekelinden Paraguay guaranisine
Reel döviz kuru ile ILS → PYG çevirin
ILS → PYG çevrim grafiği
1 ILS = 1915.29000 PYG
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Paraguay Guaranisi
|1 ILS
|1915.29000 PYG
|5 ILS
|9576.45000 PYG
|10 ILS
|19152.90000 PYG
|20 ILS
|38305.80000 PYG
|50 ILS
|95764.50000 PYG
|100 ILS
|191529.00000 PYG
|250 ILS
|478822.50000 PYG
|500 ILS
|957645.00000 PYG
|1000 ILS
|1915290.00000 PYG
|2000 ILS
|3830580.00000 PYG
|5000 ILS
|9576450.00000 PYG
|10000 ILS
|19152900.00000 PYG