5 Paraguay guaranisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile PYG → ILS çevirin

1,000₲ PYG = 0,0004775₪ ILS

16:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → ILS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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ILS
1 PYG → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.64%-1.85%
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1 PYG → ILS istatistikleri

PYG → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → ILS kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

PYG → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. PYG → ILS kurundaki değişiklik -1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4080,94658,7061,3411,4040,79
1 AUD0,649154,7980,61438,1120,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,257162,0791,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Yeni İsrail Şekeli
1 PYG0,00048 ILS
5 PYG0,00239 ILS
10 PYG0,00477 ILS
20 PYG0,00955 ILS
50 PYG0,02387 ILS
100 PYG0,04775 ILS
250 PYG0,11936 ILS
500 PYG0,23873 ILS
1000 PYG0,47745 ILS
2000 PYG0,95490 ILS
5000 PYG2,38726 ILS
10000 PYG4,77451 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Paraguay Guaranisi
1 ILS2.094,46000 PYG
5 ILS10.472,30000 PYG
10 ILS20.944,60000 PYG
20 ILS41.889,20000 PYG
50 ILS104.723,00000 PYG
100 ILS209.446,00000 PYG
250 ILS523.615,00000 PYG
500 ILS1.047.230,00000 PYG
1000 ILS2.094.460,00000 PYG
2000 ILS4.188.920,00000 PYG
5000 ILS10.472.300,00000 PYG
10000 ILS20.944.600,00000 PYG