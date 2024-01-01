Paraguay guaranisinden ABD dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → USD çevirin

1.000 pyg
0,14 usd

1.00000 PYG = 0.00014 USD

18:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5351683.0030.9291555.94491.34621.348250.794439
1 AUD0.6514154.06820.6052536.44250.8769150.878250.517498
1 INR0.01204780.018495210.01119420.6740110.01621870.01624340.00957121
1 EUR1.076251.6522189.332160.21071.448851.451050.855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / ABD Doları
1 PYG0.00014 USD
5 PYG0.00069 USD
10 PYG0.00137 USD
20 PYG0.00274 USD
50 PYG0.00685 USD
100 PYG0.01371 USD
250 PYG0.03427 USD
500 PYG0.06854 USD
1000 PYG0.13708 USD
2000 PYG0.27415 USD
5000 PYG0.68538 USD
10000 PYG1.37077 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Paraguay Guaranisi
1 USD7295.15000 PYG
5 USD36475.75000 PYG
10 USD72951.50000 PYG
20 USD145903.00000 PYG
50 USD364757.50000 PYG
100 USD729515.00000 PYG
250 USD1823787.50000 PYG
500 USD3647575.00000 PYG
1000 USD7295150.00000 PYG
2000 USD14590300.00000 PYG
5000 USD36475750.00000 PYG
10000 USD72951500.00000 PYG