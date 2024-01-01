Paraguay guaranisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → AUD çevirin

1.000 pyg
0,21 aud

1.00000 PYG = 0.00021 AUD

18:00 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.536183.01590.929255.94621.346251.348850.794502
1 AUD0.651154.04340.60487836.4210.8764090.8781010.517221
1 INR0.01204590.018503710.01119250.6739220.01621680.01624810.00957048
1 EUR1.076251.6532389.3459160.21211.44891.45170.855075

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Paraguay guaranisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Avustralya Doları
1 PYG0.00021 AUD
5 PYG0.00105 AUD
10 PYG0.00211 AUD
20 PYG0.00421 AUD
50 PYG0.01053 AUD
100 PYG0.02106 AUD
250 PYG0.05264 AUD
500 PYG0.10528 AUD
1000 PYG0.21056 AUD
2000 PYG0.42113 AUD
5000 PYG1.05282 AUD
10000 PYG2.10564 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Paraguay Guaranisi
1 AUD4749.14000 PYG
5 AUD23745.70000 PYG
10 AUD47491.40000 PYG
20 AUD94982.80000 PYG
50 AUD237457.00000 PYG
100 AUD474914.00000 PYG
250 AUD1187285.00000 PYG
500 AUD2374570.00000 PYG
1000 AUD4749140.00000 PYG
2000 AUD9498280.00000 PYG
5000 AUD23745700.00000 PYG
10000 AUD47491400.00000 PYG