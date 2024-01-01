50 Paraguay guaranisinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → AUD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001969A$ AUD

15:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PYG → AUD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

AUD
1 PYG → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim4.64%0.77%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PYG → AUD istatistikleri

PYG → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → AUD kurundaki değişiklik 4.64 değerindeydi.

PYG → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → AUD kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54284,4060,94658,6941,3421,4040,791
1 AUD0,649154,750,61338,0720,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,6389,25162,0631,4191,4850,837

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Paraguay guaranisinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Avustralya Doları
1 PYG0,00020 AUD
5 PYG0,00098 AUD
10 PYG0,00197 AUD
20 PYG0,00394 AUD
50 PYG0,00985 AUD
100 PYG0,01969 AUD
250 PYG0,04924 AUD
500 PYG0,09847 AUD
1000 PYG0,19694 AUD
2000 PYG0,39389 AUD
5000 PYG0,98471 AUD
10000 PYG1,96943 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Paraguay Guaranisi
1 AUD5.077,60000 PYG
5 AUD25.388,00000 PYG
10 AUD50.776,00000 PYG
20 AUD101.552,00000 PYG
50 AUD253.880,00000 PYG
100 AUD507.760,00000 PYG
250 AUD1.269.400,00000 PYG
500 AUD2.538.800,00000 PYG
1000 AUD5.077.600,00000 PYG
2000 AUD10.155.200,00000 PYG
5000 AUD25.388.000,00000 PYG
10000 AUD50.776.000,00000 PYG