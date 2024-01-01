Paraguay guaranisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → CAD çevirin

1.000 pyg
0,18 cad

1.00000 PYG = 0.00018 CAD

18:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5359883.01950.9291555.96461.34631.348850.794502
1 AUD0.65105154.04980.60489636.43580.8765090.8781690.517261
1 INR0.01204540.018501410.01119150.6741140.01621670.01624740.00957007
1 EUR1.07631.6531889.3539160.23471.449021.451770.855105

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Paraguay guaranisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kanada Doları
1 PYG0.00018 CAD
5 PYG0.00092 CAD
10 PYG0.00185 CAD
20 PYG0.00370 CAD
50 PYG0.00924 CAD
100 PYG0.01849 CAD
250 PYG0.04622 CAD
500 PYG0.09245 CAD
1000 PYG0.18490 CAD
2000 PYG0.36979 CAD
5000 PYG0.92449 CAD
10000 PYG1.84897 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Paraguay Guaranisi
1 CAD5408.42000 PYG
5 CAD27042.10000 PYG
10 CAD54084.20000 PYG
20 CAD108168.40000 PYG
50 CAD270421.00000 PYG
100 CAD540842.00000 PYG
250 CAD1352105.00000 PYG
500 CAD2704210.00000 PYG
1000 CAD5408420.00000 PYG
2000 CAD10816840.00000 PYG
5000 CAD27042100.00000 PYG
10000 CAD54084200.00000 PYG