2.000 Paraguay guaranisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → CAD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001794C$ CAD

15:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 PYG → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim3.02%-0.07%
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1 PYG → CAD istatistikleri

PYG → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → CAD kurundaki değişiklik 3.02 değerindeydi.

PYG → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → CAD kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54284,4080,94658,6891,3421,4050,791
1 AUD0,649154,7470,61338,0660,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,6389,257162,0611,4191,4850,837

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Kanada Doları
1 PYG0,00018 CAD
5 PYG0,00090 CAD
10 PYG0,00179 CAD
20 PYG0,00359 CAD
50 PYG0,00897 CAD
100 PYG0,01794 CAD
250 PYG0,04486 CAD
500 PYG0,08972 CAD
1000 PYG0,17944 CAD
2000 PYG0,35888 CAD
5000 PYG0,89720 CAD
10000 PYG1,79440 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Paraguay Guaranisi
1 CAD5.572,88000 PYG
5 CAD27.864,40000 PYG
10 CAD55.728,80000 PYG
20 CAD111.457,60000 PYG
50 CAD278.644,00000 PYG
100 CAD557.288,00000 PYG
250 CAD1.393.220,00000 PYG
500 CAD2.786.440,00000 PYG
1000 CAD5.572.880,00000 PYG
2000 CAD11.145.760,00000 PYG
5000 CAD27.864.400,00000 PYG
10000 CAD55.728.800,00000 PYG