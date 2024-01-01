2 000 израильских новых шекелей в парагвайские гуарани
Сконвертируйте ILS в PYG по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 ILS в PYG
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|2 096,0300
|2 096,0300
|Низкий
|1 997,2000
|1 959,1100
|В среднем
|2 036,9860
|2 023,5518
|Изменить
|2.40%
|5.42%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к PYG
За последние 30 дней максимальный курс ILS к PYG составил 2 096,0300, а минимальный — 1 997,2000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 036,9860. Изменение курса ILS к PYG в процентном соотношении составило 2.40.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к PYG составил 2 096,0300, а минимальный — 1 959,1100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 023,5518. Изменение курса ILS к PYG в процентном соотношении составило 5.42.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в парагвайские гуарани
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Парагвайский гуарани
|1 ILS
|2 073,38000 PYG
|5 ILS
|10 366,90000 PYG
|10 ILS
|20 733,80000 PYG
|20 ILS
|41 467,60000 PYG
|50 ILS
|103 669,00000 PYG
|100 ILS
|207 338,00000 PYG
|250 ILS
|518 345,00000 PYG
|500 ILS
|1 036 690,00000 PYG
|1000 ILS
|2 073 380,00000 PYG
|2000 ILS
|4 146 760,00000 PYG
|5000 ILS
|10 366 900,00000 PYG
|10000 ILS
|20 733 800,00000 PYG