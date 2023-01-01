ألف غواراني باراغواي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PYG إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pyg
٠٫٥٢ ils

1.00000 PYG = 0.00052 ILS

Mid-market exchange rate at 09:11
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5352783.2150.9300555.84011.348951.36330.805283
1AUD0.65135154.20210.60579436.37140.8786390.8879850.524521
1INR0.01201710.018449510.01117660.6710340.01621040.01638290.00967713
1EUR1.07521.6507389.4728160.03931.450391.465820.8658

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Israeli New Sheqel
1 PYG0.00052 ILS
5 PYG0.00262 ILS
10 PYG0.00524 ILS
20 PYG0.01049 ILS
50 PYG0.02622 ILS
100 PYG0.05244 ILS
250 PYG0.13111 ILS
500 PYG0.26221 ILS
1000 PYG0.52442 ILS
2000 PYG1.04885 ILS
5000 PYG2.62212 ILS
10000 PYG5.24424 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / غواراني باراغواي
1 ILS1906.86000 PYG
5 ILS9534.30000 PYG
10 ILS19068.60000 PYG
20 ILS38137.20000 PYG
50 ILS95343.00000 PYG
100 ILS190686.00000 PYG
250 ILS476715.00000 PYG
500 ILS953430.00000 PYG
1000 ILS1906860.00000 PYG
2000 ILS3813720.00000 PYG
5000 ILS9534300.00000 PYG
10000 ILS19068600.00000 PYG