1 тысяча парагвайских гуарани в новые израильские шекели

Сконвертируйте PYG в ILS по реальному обменному курсу

1000 pyg
0.52 ils

1.00000 PYG = 0.00052 ILS

Среднерыночный курс в 20:56 UTC
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График изменения обменного курса PYG к ILS

1 мин. назад 1 PYG → 0 ILS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86081.065988.57631.441631.657570.956918.2045
1GBP1.1617111.23825102.8991.674731.925591.1116421.1481
1USD0.93820.807591183.11.35251.555090.897717.079
1INR0.01128970.009718310.012033710.01627560.01871350.01080260.205523

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Как произвести расчет конвертации из парагвайских гуарани в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PYG из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PYG в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for парагвайских гуарани

PYG в USD

PYG в AUD

PYG в INR

PYG в EUR

PYG в PHP

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Обменные курсы Парагвайский гуарани / Израильский новый шекель
1 PYG0.00052 ILS
5 PYG0.00262 ILS
10 PYG0.00524 ILS
20 PYG0.01048 ILS
50 PYG0.02619 ILS
100 PYG0.05238 ILS
250 PYG0.13095 ILS
500 PYG0.26190 ILS
1000 PYG0.52381 ILS
2000 PYG1.04761 ILS
5000 PYG2.61904 ILS
10000 PYG5.23807 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Парагвайский гуарани
1 ILS1909.10000 PYG
5 ILS9545.50000 PYG
10 ILS19091.00000 PYG
20 ILS38182.00000 PYG
50 ILS95455.00000 PYG
100 ILS190910.00000 PYG
250 ILS477275.00000 PYG
500 ILS954550.00000 PYG
1000 ILS1909100.00000 PYG
2000 ILS3818200.00000 PYG
5000 ILS9545500.00000 PYG
10000 ILS19091000.00000 PYG