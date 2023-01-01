250 парагвайских гуарани в новые израильские шекели
Сконвертируйте PYG в ILS по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса PYG к ILS
1 PYG = 0.00052 ILS
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из парагвайских гуарани в новые израильские шекели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите PYG из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PYG в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Израильский новый шекель / Парагвайский гуарани
|1 ILS
|1909.10000 PYG
|5 ILS
|9545.50000 PYG
|10 ILS
|19091.00000 PYG
|20 ILS
|38182.00000 PYG
|50 ILS
|95455.00000 PYG
|100 ILS
|190910.00000 PYG
|250 ILS
|477275.00000 PYG
|500 ILS
|954550.00000 PYG
|1000 ILS
|1909100.00000 PYG
|2000 ILS
|3818200.00000 PYG
|5000 ILS
|9545500.00000 PYG
|10000 ILS
|19091000.00000 PYG