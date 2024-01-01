500 израильских новых шекелей в парагвайские гуарани

Сконвертируйте ILS в PYG по реальному обменному курсу

500 ils
1 036 675 pyg

₪1,000 ILS = ₲2 073 PYG

Среднерыночный курс в 16:05
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1 ILS в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 096,03002 096,0300
Низкий1 997,20001 959,1100
В среднем2 036,98602 023,5518
Изменить2.40%5.42%
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Соотношение 1 ILS к PYG

За последние 30 дней максимальный курс ILS к PYG составил 2 096,0300, а минимальный — 1 997,2000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 036,9860. Изменение курса ILS к PYG в процентном соотношении составило 2.40.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к PYG составил 2 096,0300, а минимальный — 1 959,1100. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 023,5518. Изменение курса ILS к PYG в процентном соотношении составило 5.42.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1521,4941,6270,96719,572
1 GBP1,18711,292108,1761,7731,9311,14823,228
1 USD0,9180,774183,7181,3721,4940,88817,976
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Парагвайский гуарани
1 ILS2 073,35000 PYG
5 ILS10 366,75000 PYG
10 ILS20 733,50000 PYG
20 ILS41 467,00000 PYG
50 ILS103 667,50000 PYG
100 ILS207 335,00000 PYG
250 ILS518 337,50000 PYG
500 ILS1 036 675,00000 PYG
1000 ILS2 073 350,00000 PYG
2000 ILS4 146 700,00000 PYG
5000 ILS10 366 750,00000 PYG
10000 ILS20 733 500,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Израильский новый шекель
1 PYG0,00048 ILS
5 PYG0,00241 ILS
10 PYG0,00482 ILS
20 PYG0,00965 ILS
50 PYG0,02412 ILS
100 PYG0,04823 ILS
250 PYG0,12058 ILS
500 PYG0,24116 ILS
1000 PYG0,48231 ILS
2000 PYG0,96462 ILS
5000 PYG2,41156 ILS
10000 PYG4,82312 ILS