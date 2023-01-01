100 غواراني باراغواي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل PYG إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ pyg
٠٫٠٥ ils

1.00000 PYG = 0.00052 ILS

Mid-market exchange rate at 09:10
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5353983.19120.9301555.83811.349151.36340.805639
1AUD0.6513154.18240.60580436.36740.8787010.8879820.524713
1INR0.01202050.018456210.01118080.6712020.01621750.01638880.00968419
1EUR1.07511.650789.4389160.03151.450471.465790.8661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

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PYG إلى INR

PYG إلى EUR

PYG إلى PHP

PYG إلى SGD

PYG إلى CAD

PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Israeli New Sheqel
1 PYG0.00052 ILS
5 PYG0.00262 ILS
10 PYG0.00524 ILS
20 PYG0.01048 ILS
50 PYG0.02621 ILS
100 PYG0.05242 ILS
250 PYG0.13105 ILS
500 PYG0.26211 ILS
1000 PYG0.52422 ILS
2000 PYG1.04843 ILS
5000 PYG2.62108 ILS
10000 PYG5.24216 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / غواراني باراغواي
1 ILS1907.61000 PYG
5 ILS9538.05000 PYG
10 ILS19076.10000 PYG
20 ILS38152.20000 PYG
50 ILS95380.50000 PYG
100 ILS190761.00000 PYG
250 ILS476902.50000 PYG
500 ILS953805.00000 PYG
1000 ILS1907610.00000 PYG
2000 ILS3815220.00000 PYG
5000 ILS9538050.00000 PYG
10000 ILS19076100.00000 PYG