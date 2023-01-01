فورنت مجري إلى غواراني باراغواي

تحويل HUF إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٩٩٬٩١٣ pyg

1.00000 HUF = 19.99130 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / غواراني باراغواي
2000 HUF39982.60000 PYG
5000 HUF99956.50000 PYG
10000 HUF199913.00000 PYG
15000 HUF299869.50000 PYG
20000 HUF399826.00000 PYG
30000 HUF599739.00000 PYG
40000 HUF799652.00000 PYG
50000 HUF999565.00000 PYG
60000 HUF1199478.00000 PYG
100000 HUF1999130.00000 PYG
150000 HUF2998695.00000 PYG
200000 HUF3998260.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Hungarian Forint
1 PYG0.05002 HUF
5 PYG0.25011 HUF
10 PYG0.50022 HUF
20 PYG1.00044 HUF
50 PYG2.50109 HUF
100 PYG5.00219 HUF
250 PYG12.50548 HUF
500 PYG25.01095 HUF
1000 PYG50.02190 HUF
2000 PYG100.04380 HUF
5000 PYG250.10950 HUF
10000 PYG500.21900 HUF