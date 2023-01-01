20 غواراني باراغواي إلى فورنت مجري

تحويل PYG إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pyg
١ huf

1.00000 PYG = 0.04717 HUF

Mid-market exchange rate at 09:08
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.534883.2150.9302555.84031.349251.36360.805477
1AUD0.65155154.21870.60609336.38270.8791040.8884540.524809
1INR0.01201710.018443810.01117870.6710360.0162140.01638650.00967947
1EUR1.0751.6499189.4561160.02831.450441.465870.866

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

PYG إلى USD

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PYG إلى EUR

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PYG إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Hungarian Forint
1 PYG0.04717 HUF
5 PYG0.23586 HUF
10 PYG0.47172 HUF
20 PYG0.94344 HUF
50 PYG2.35859 HUF
100 PYG4.71718 HUF
250 PYG11.79295 HUF
500 PYG23.58590 HUF
1000 PYG47.17180 HUF
2000 PYG94.34360 HUF
5000 PYG235.85900 HUF
10000 PYG471.71800 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / غواراني باراغواي
2000 HUF42398.20000 PYG
5000 HUF105995.50000 PYG
10000 HUF211991.00000 PYG
15000 HUF317986.50000 PYG
20000 HUF423982.00000 PYG
30000 HUF635973.00000 PYG
40000 HUF847964.00000 PYG
50000 HUF1059955.00000 PYG
60000 HUF1271946.00000 PYG
100000 HUF2119910.00000 PYG
150000 HUF3179865.00000 PYG
200000 HUF4239820.00000 PYG