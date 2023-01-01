دولار أمريكي إلى غواراني باراغواي

تحويل USD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٧٬٢٨٠٬٢٨٠ pyg

1.00000 USD = 7280.28000 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 17:25 UTC
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USD إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063688.1991.433891.655920.957718.2129
1GBP1.1579411.23155102.1261.660311.917411.1089621.0888
1USD0.94020.811985182.9251.348151.55690.900417.1238
1INR0.0113380.00979180.012059110.01625750.01877490.0108580.206497

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / غواراني باراغواي
1 USD7280.28000 PYG
5 USD36401.40000 PYG
10 USD72802.80000 PYG
20 USD145605.60000 PYG
50 USD364014.00000 PYG
100 USD728028.00000 PYG
250 USD1820070.00000 PYG
500 USD3640140.00000 PYG
1000 USD7280280.00000 PYG
2000 USD14560560.00000 PYG
5000 USD36401400.00000 PYG
10000 USD72802800.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار أمريكي
1 PYG0.00014 USD
5 PYG0.00069 USD
10 PYG0.00137 USD
20 PYG0.00275 USD
50 PYG0.00687 USD
100 PYG0.01374 USD
250 PYG0.03434 USD
500 PYG0.06868 USD
1000 PYG0.13736 USD
2000 PYG0.27471 USD
5000 PYG0.68678 USD
10000 PYG1.37357 USD