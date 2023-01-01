20 غواراني باراغواي إلى دولار أمريكي

تحويل PYG إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ pyg
٠٫٠٠ usd

1.00000 PYG = 0.00013 USD

Mid-market exchange rate at 16:30
تتبع سعر الصرف
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.075289.46471.466471.651360.963418.7654
1GBP1.153811.2406103.2271.692051.905391.1115721.6521
1USD0.930050.806062183.20751.36391.535860.89617.4529
1INR0.01117760.009687370.012018110.01639160.01845820.01076830.209752

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار أمريكي
1 PYG0.00013 USD
5 PYG0.00067 USD
10 PYG0.00134 USD
20 PYG0.00268 USD
50 PYG0.00670 USD
100 PYG0.01340 USD
250 PYG0.03351 USD
500 PYG0.06701 USD
1000 PYG0.13403 USD
2000 PYG0.26805 USD
5000 PYG0.67013 USD
10000 PYG1.34026 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / غواراني باراغواي
1 USD7461.24000 PYG
5 USD37306.20000 PYG
10 USD74612.40000 PYG
20 USD149224.80000 PYG
50 USD373062.00000 PYG
100 USD746124.00000 PYG
250 USD1865310.00000 PYG
500 USD3730620.00000 PYG
1000 USD7461240.00000 PYG
2000 USD14922480.00000 PYG
5000 USD37306200.00000 PYG
10000 USD74612400.00000 PYG