تحويل USD إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أمريكي إلى غواراني باراغواي

50 usd
376,480 pyg

$1.000 USD = ₲7,530 PYG

Mid-market exchange rate at 20:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7560.964116.58610.6830.5785.30113.222

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نحن دولار

USD إلى KRW

USD إلى INR

USD إلى JPY

USD إلى CAD

USD إلى EUR

USD إلى GBP

USD إلى CNY

USD إلى MXN

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار أمريكي / غواراني باراغواي
1 USD٧٬٥٢٩٫٦٠٠٠٠ PYG
5 USD٣٧٬٦٤٨٫٠٠٠٠٠ PYG
10 USD٧٥٬٢٩٦٫٠٠٠٠٠ PYG
20 USD١٥٠٬٥٩٢٫٠٠٠٠٠ PYG
50 USD٣٧٦٬٤٨٠٫٠٠٠٠٠ PYG
100 USD٧٥٢٬٩٦٠٫٠٠٠٠٠ PYG
250 USD١٬٨٨٢٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
500 USD٣٬٧٦٤٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
1000 USD٧٬٥٢٩٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
2000 USD١٥٬٠٥٩٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
5000 USD٣٧٬٦٤٨٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
10000 USD٧٥٬٢٩٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار أمريكي
1 PYG٠٫٠٠٠١٣ USD
5 PYG٠٫٠٠٠٦٦ USD
10 PYG٠٫٠٠١٣٣ USD
20 PYG٠٫٠٠٢٦٦ USD
50 PYG٠٫٠٠٦٦٤ USD
100 PYG٠٫٠١٣٢٨ USD
250 PYG٠٫٠٣٣٢٠ USD
500 PYG٠٫٠٦٦٤٠ USD
1000 PYG٠٫١٣٢٨١ USD
2000 PYG٠٫٢٦٥٦٢ USD
5000 PYG٠٫٦٦٤٠٥ USD
10000 PYG١٫٣٢٨٠٩ USD