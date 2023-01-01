فرنك سويسري إلى غواراني باراغواي

تحويل CHF إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٨٬٠٩٠٬١٠٠ pyg

1.00000 CHF = 8090.10000 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 2:18 UTC
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CHF إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434721.657040.957418.2217
1GBP1.1581411.23215102.1761.661621.919091.1088121.1034
1USD0.939950.811589182.9251.348551.557510.899917.1273
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626230.01878220.0108520.20654

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / غواراني باراغواي
1 CHF8090.10000 PYG
5 CHF40450.50000 PYG
10 CHF80901.00000 PYG
20 CHF161802.00000 PYG
50 CHF404505.00000 PYG
100 CHF809010.00000 PYG
250 CHF2022525.00000 PYG
500 CHF4045050.00000 PYG
1000 CHF8090100.00000 PYG
2000 CHF16180200.00000 PYG
5000 CHF40450500.00000 PYG
10000 CHF80901000.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الفرنك السويسري
1 PYG0.00012 CHF
5 PYG0.00062 CHF
10 PYG0.00124 CHF
20 PYG0.00247 CHF
50 PYG0.00618 CHF
100 PYG0.01236 CHF
250 PYG0.03090 CHF
500 PYG0.06180 CHF
1000 PYG0.12361 CHF
2000 PYG0.24722 CHF
5000 PYG0.61804 CHF
10000 PYG1.23608 CHF