5 غواراني باراغواي إلى فرنك سويسري

تحويل PYG إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٠ chf

1.00000 PYG = 0.00012 CHF

Mid-market exchange rate at 08:48
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5338683.20350.9307555.84031.35011.36410.806192
1AUD0.65195154.24450.60677636.40510.8801980.8893250.525597
1INR0.01201870.01843510.01118590.6711290.01622650.01639470.00968939
1EUR1.074451.6480689.398159.99761.450611.465660.86625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الفرنك السويسري
1 PYG0.00012 CHF
5 PYG0.00060 CHF
10 PYG0.00120 CHF
20 PYG0.00240 CHF
50 PYG0.00601 CHF
100 PYG0.01201 CHF
250 PYG0.03003 CHF
500 PYG0.06006 CHF
1000 PYG0.12011 CHF
2000 PYG0.24023 CHF
5000 PYG0.60057 CHF
10000 PYG1.20114 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / غواراني باراغواي
1 CHF8325.42000 PYG
5 CHF41627.10000 PYG
10 CHF83254.20000 PYG
20 CHF166508.40000 PYG
50 CHF416271.00000 PYG
100 CHF832542.00000 PYG
250 CHF2081355.00000 PYG
500 CHF4162710.00000 PYG
1000 CHF8325420.00000 PYG
2000 CHF16650840.00000 PYG
5000 CHF41627100.00000 PYG
10000 CHF83254200.00000 PYG