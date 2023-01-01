ين ياباني إلى غواراني باراغواي

تحويل JPY إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

10000 jpy
493087 pyg

1.00000 JPY = 49.30870 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 16:34 UTC
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JPY إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 PYG
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066488.65461.436921.660670.963518.3178
1GBP1.1536711.23025102.2761.65771.915831.1115621.1323
1USD0.937750.812843183.13451.347451.557270.9035517.1772
1INR0.01127970.009777440.012028710.01620810.01873190.01086850.206619

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / غواراني باراغواي
100 JPY4930.87000 PYG
1000 JPY49308.70000 PYG
1500 JPY73963.05000 PYG
2000 JPY98617.40000 PYG
3000 JPY147926.10000 PYG
5000 JPY246543.50000 PYG
5400 JPY266266.98000 PYG
10000 JPY493087.00000 PYG
15000 JPY739630.50000 PYG
20000 JPY986174.00000 PYG
25000 JPY1232717.50000 PYG
30000 JPY1479261.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / ين ياباني
1 PYG0.02028 JPY
5 PYG0.10140 JPY
10 PYG0.20280 JPY
20 PYG0.40561 JPY
50 PYG1.01402 JPY
100 PYG2.02804 JPY
250 PYG5.07010 JPY
500 PYG10.14020 JPY
1000 PYG20.28040 JPY
2000 PYG40.56080 JPY
5000 PYG101.40200 JPY
10000 PYG202.80400 JPY