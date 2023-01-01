ألف غواراني باراغواي إلى ين ياباني

تحويل PYG إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pyg
٢٠ jpy

1.00000 PYG = 0.02004 JPY

Mid-market exchange rate at 09:19
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5352783.19850.930255.84491.349151.36370.80525
1AUD0.65135154.19130.60585136.37460.8787690.8882460.5245
1INR0.01201940.018453110.01117980.6712250.0162160.01639090.00967866
1EUR1.07511.6505789.4467160.03891.450471.466110.86575

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / ين ياباني
1 PYG0.02004 JPY
5 PYG0.10019 JPY
10 PYG0.20038 JPY
20 PYG0.40076 JPY
50 PYG1.00191 JPY
100 PYG2.00382 JPY
250 PYG5.00955 JPY
500 PYG10.01910 JPY
1000 PYG20.03820 JPY
2000 PYG40.07640 JPY
5000 PYG100.19100 JPY
10000 PYG200.38200 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / غواراني باراغواي
100 JPY4990.46000 PYG
1000 JPY49904.60000 PYG
1500 JPY74856.90000 PYG
2000 JPY99809.20000 PYG
3000 JPY149713.80000 PYG
5000 JPY249523.00000 PYG
5400 JPY269484.84000 PYG
10000 JPY499046.00000 PYG
15000 JPY748569.00000 PYG
20000 JPY998092.00000 PYG
25000 JPY1247615.00000 PYG
30000 JPY1497138.00000 PYG