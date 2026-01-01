1,500 ين ياباني إلى غواراني باراغواي
حوّل JPY إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من JPY إلى PYG،
يستخدم مخططنا التفاعلي من JPY إلى PYG متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من JPY إلى PYG اليوم
|JPY
|PYG
|100 JPY
|3,760 PYG
|1000 JPY
|37,604 PYG
|1500 JPY
|56,405 PYG
|2000 JPY
|75,207 PYG
|3000 JPY
|112,810 PYG
|5000 JPY
|188,017 PYG
|5400 JPY
|203,059 PYG
|10000 JPY
|376,035 PYG
|15000 JPY
|564,053 PYG
|20000 JPY
|752,070 PYG
|25000 JPY
|940,087 PYG
|30000 JPY
|1,128,105 PYG
|PYG
|JPY
|1 PYG
|0 JPY
|5 PYG
|0 JPY
|10 PYG
|0 JPY
|20 PYG
|1 JPY
|50 PYG
|1 JPY
|100 PYG
|3 JPY
|250 PYG
|7 JPY
|500 PYG
|13 JPY
|1000 PYG
|27 JPY
|2000 PYG
|53 JPY
|5000 PYG
|133 JPY
|10000 PYG
|266 JPY