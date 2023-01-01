5000 ين ياباني إلى غواراني باراغواي

تحويل JPY إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ jpy
٢٤٧٬٨٥٧ pyg

1.00000 JPY = 49.57130 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 00:42
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JPY إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 PYG → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.058988.05811.451651.676930.945819.2996
1GBP1.148511.21615101.1351.667221.925961.0862522.1657
1USD0.94440.822267183.161.37091.583660.893218.2261
1INR0.01135610.009887770.01202510.01648510.01904350.01074070.219169

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / غواراني باراغواي
100 JPY4957.13000 PYG
1000 JPY49571.30000 PYG
1500 JPY74356.95000 PYG
2000 JPY99142.60000 PYG
3000 JPY148713.90000 PYG
5000 JPY247856.50000 PYG
5400 JPY267685.02000 PYG
10000 JPY495713.00000 PYG
15000 JPY743569.50000 PYG
20000 JPY991426.00000 PYG
25000 JPY1239282.50000 PYG
30000 JPY1487139.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / ين ياباني
1 PYG0.02017 JPY
5 PYG0.10086 JPY
10 PYG0.20173 JPY
20 PYG0.40346 JPY
50 PYG1.00865 JPY
100 PYG2.01730 JPY
250 PYG5.04325 JPY
500 PYG10.08650 JPY
1000 PYG20.17300 JPY
2000 PYG40.34600 JPY
5000 PYG100.86500 JPY
10000 PYG201.73000 JPY