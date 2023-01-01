500 غواراني باراغواي إلى ين ياباني

تحويل PYG إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pyg
١٠ jpy

1.00000 PYG = 0.02005 JPY

Mid-market exchange rate at 09:21
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5359883.20750.930555.86991.34941.36390.805575
1AUD0.65105154.17220.60579736.37410.8785270.8879670.524469
1INR0.01201810.018459610.01118280.6714530.01621730.01639160.00968151
1EUR1.07471.6507289.4231160.04341.45021.465780.8657

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / ين ياباني
1 PYG0.02005 JPY
5 PYG0.10025 JPY
10 PYG0.20050 JPY
20 PYG0.40099 JPY
50 PYG1.00248 JPY
100 PYG2.00496 JPY
250 PYG5.01240 JPY
500 PYG10.02480 JPY
1000 PYG20.04960 JPY
2000 PYG40.09920 JPY
5000 PYG100.24800 JPY
10000 PYG200.49600 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / غواراني باراغواي
100 JPY4987.63000 PYG
1000 JPY49876.30000 PYG
1500 JPY74814.45000 PYG
2000 JPY99752.60000 PYG
3000 JPY149628.90000 PYG
5000 JPY249381.50000 PYG
5400 JPY269332.02000 PYG
10000 JPY498763.00000 PYG
15000 JPY748144.50000 PYG
20000 JPY997526.00000 PYG
25000 JPY1246907.50000 PYG
30000 JPY1496289.00000 PYG