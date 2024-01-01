500 Paraguay guaranisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile PYG → JPY çevirin

1,000₲ PYG = 0,01978¥ JPY

16:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → JPY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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JPY
1 PYG → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02010,0201
Düşük0,01890,0181
Ortalama0,01940,0190
Değişim4.82%3.23%
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1 PYG → JPY istatistikleri

PYG → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0201, en düşük 0,0189 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0194 oldu. PYG → JPY kurundaki değişiklik 4.82 değerindeydi.

PYG → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0201, en düşük 0,0181 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0190 oldu. PYG → JPY kurundaki değişiklik 3.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - JPY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,7051,341,4030,79
1 AUD0,65154,8260,61438,1320,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,322162,1251,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Japon Yeni
1 PYG0,01978 JPY
5 PYG0,09891 JPY
10 PYG0,19782 JPY
20 PYG0,39564 JPY
50 PYG0,98909 JPY
100 PYG1,97818 JPY
250 PYG4,94545 JPY
500 PYG9,89090 JPY
1000 PYG19,78180 JPY
2000 PYG39,56360 JPY
5000 PYG98,90900 JPY
10000 PYG197,81800 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Paraguay Guaranisi
100 JPY5.055,16000 PYG
1000 JPY50.551,60000 PYG
1500 JPY75.827,40000 PYG
2000 JPY101.103,20000 PYG
3000 JPY151.654,80000 PYG
5000 JPY252.758,00000 PYG
5400 JPY272.978,64000 PYG
10000 JPY505.516,00000 PYG
15000 JPY758.274,00000 PYG
20000 JPY1.011.032,00000 PYG
25000 JPY1.263.790,00000 PYG
30000 JPY1.516.548,00000 PYG