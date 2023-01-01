100 ين ياباني إلى غواراني باراغواي

تحويل JPY إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jpy
٤٬٩٥٨ pyg

1.00000 JPY = 49.57790 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 00:41
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JPY إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 PYG → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87071.058988.05811.451541.676670.945719.2987
1GBP1.148511.21615101.1351.66711.925661.0861422.1646
1USD0.94440.822267183.161.37081.583410.893118.2252
1INR0.01135610.009887770.01202510.01648390.01904050.01073950.219158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / غواراني باراغواي
100 JPY4957.79000 PYG
1000 JPY49577.90000 PYG
1500 JPY74366.85000 PYG
2000 JPY99155.80000 PYG
3000 JPY148733.70000 PYG
5000 JPY247889.50000 PYG
5400 JPY267720.66000 PYG
10000 JPY495779.00000 PYG
15000 JPY743668.50000 PYG
20000 JPY991558.00000 PYG
25000 JPY1239447.50000 PYG
30000 JPY1487337.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / ين ياباني
1 PYG0.02017 JPY
5 PYG0.10085 JPY
10 PYG0.20170 JPY
20 PYG0.40341 JPY
50 PYG1.00851 JPY
100 PYG2.01703 JPY
250 PYG5.04257 JPY
500 PYG10.08515 JPY
1000 PYG20.17030 JPY
2000 PYG40.34060 JPY
5000 PYG100.85150 JPY
10000 PYG201.70300 JPY