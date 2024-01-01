1 500 японских иен в парагвайские гуарани

Сконвертируйте JPY в PYG по реальному обменному курсу

¥1,000 JPY = ₲51,22 PYG

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса JPY к PYG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 JPY в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий52,982955,2324
Низкий50,675850,6758
В среднем52,040852,8596
Изменение-2.42%-0.47%
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Соотношение 1 JPY к PYG

За последние 30 дней максимальный курс JPY к PYG составил 52,9829, а минимальный — 50,6758. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 52,0408. Изменение курса JPY к PYG в процентном соотношении составило -2.42.

За последние 90 дней максимальный курс JPY к PYG составил 55,2324, а минимальный — 50,6758. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 52,8596. Изменение курса JPY к PYG в процентном соотношении составило -0.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10,7740,9331,5191,3910,8767,1851,325
1 GBP1,29211,2051,9621,7971,1319,2821,712
1 EUR1,0720,8311,6281,4910,9397,7011,421
1 AUD0,6580,510,61410,9160,5774,730,872

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Как произвести расчет конвертации из японских иен в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите JPY из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из JPY в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Японская иена / Парагвайский гуарани
100 JPY5 121,77000 PYG
1000 JPY51 217,70000 PYG
1500 JPY76 826,55000 PYG
2000 JPY102 435,40000 PYG
3000 JPY153 653,10000 PYG
5000 JPY256 088,50000 PYG
5400 JPY276 575,58000 PYG
10000 JPY512 177,00000 PYG
15000 JPY768 265,50000 PYG
20000 JPY1 024 354,00000 PYG
25000 JPY1 280 442,50000 PYG
30000 JPY1 536 531,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Японская иена
1 PYG0,01952 JPY
5 PYG0,09762 JPY
10 PYG0,19525 JPY
20 PYG0,39049 JPY
50 PYG0,97623 JPY
100 PYG1,95245 JPY
250 PYG4,88113 JPY
500 PYG9,76225 JPY
1000 PYG19,52450 JPY
2000 PYG39,04900 JPY
5000 PYG97,62250 JPY
10000 PYG195,24500 JPY