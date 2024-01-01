История обменного курса японская иена–парагвайские гуарани

Обменный курс японские иены/парагвайские гуарани сейчас составляет 51,218, отражая изменение в размере -0.082% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость японских иен оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс японская иена/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 51,781, и минимумом, равным 50,463, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.929%.