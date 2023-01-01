1 غواراني باراغواي إلى دولار أسترالي

تحويل PYG إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١ pyg
٠٫٠٠ aud

1.00000 PYG = 0.00021 AUD

Mid-market exchange rate at 08:36
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0751589.44751.466611.649260.9634518.7247
1GBP1.1535411.2402103.1791.691761.902441.1113721.5992
1USD0.930050.806322183.19541.36411.533980.89617.4159
1INR0.01117970.00969190.012019910.01639630.01843830.01076980.209337

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار أسترالي
1 PYG0.00021 AUD
5 PYG0.00103 AUD
10 PYG0.00206 AUD
20 PYG0.00411 AUD
50 PYG0.01028 AUD
100 PYG0.02056 AUD
250 PYG0.05140 AUD
500 PYG0.10280 AUD
1000 PYG0.20559 AUD
2000 PYG0.41119 AUD
5000 PYG1.02797 AUD
10000 PYG2.05593 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / غواراني باراغواي
1 AUD4863.98000 PYG
5 AUD24319.90000 PYG
10 AUD48639.80000 PYG
20 AUD97279.60000 PYG
50 AUD243199.00000 PYG
100 AUD486398.00000 PYG
250 AUD1215995.00000 PYG
500 AUD2431990.00000 PYG
1000 AUD4863980.00000 PYG
2000 AUD9727960.00000 PYG
5000 AUD24319900.00000 PYG
10000 AUD48639800.00000 PYG