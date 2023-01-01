ألف غواراني باراغواي إلى دولار أسترالي

تحويل PYG إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 pyg
0.21 aud

1.00000 PYG = 0.00021 AUD

Mid-market exchange rate at 08:37
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.075389.45631.46661.649110.963518.7194
1GBP1.153411.2403103.1831.691651.902151.111321.5918
1USD0.929950.806257183.19191.36391.533620.89617.4085
1INR0.01117860.009691530.012020410.01639460.01843480.01077030.209257

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / دولار أسترالي
1 PYG0.00021 AUD
5 PYG0.00103 AUD
10 PYG0.00206 AUD
20 PYG0.00411 AUD
50 PYG0.01028 AUD
100 PYG0.02055 AUD
250 PYG0.05139 AUD
500 PYG0.10277 AUD
1000 PYG0.20555 AUD
2000 PYG0.41109 AUD
5000 PYG1.02773 AUD
10000 PYG2.05546 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / غواراني باراغواي
1 AUD4865.10000 PYG
5 AUD24325.50000 PYG
10 AUD48651.00000 PYG
20 AUD97302.00000 PYG
50 AUD243255.00000 PYG
100 AUD486510.00000 PYG
250 AUD1216275.00000 PYG
500 AUD2432550.00000 PYG
1000 AUD4865100.00000 PYG
2000 AUD9730200.00000 PYG
5000 AUD24325500.00000 PYG
10000 AUD48651000.00000 PYG