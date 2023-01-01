20 غواراني باراغواي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل PYG إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

20 pyg
0.06 czk

1.00000 PYG = 0.00304 CZK

Mid-market exchange rate at 08:54
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866251.074689.40941.465751.64930.962718.7139
1GBP1.154411.2405103.2131.692041.903921.1113421.6031
1USD0.93060.806127183.20251.3641.53480.895917.4148
1INR0.01118450.009688730.012018910.01639370.01844660.01076770.209306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الجمهورية التشيكية كورونا
1 PYG0.00304 CZK
5 PYG0.01522 CZK
10 PYG0.03044 CZK
20 PYG0.06089 CZK
50 PYG0.15222 CZK
100 PYG0.30444 CZK
250 PYG0.76109 CZK
500 PYG1.52218 CZK
1000 PYG3.04435 CZK
2000 PYG6.08870 CZK
5000 PYG15.22175 CZK
10000 PYG30.44350 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / غواراني باراغواي
1 CZK328.47800 PYG
5 CZK1642.39000 PYG
10 CZK3284.78000 PYG
20 CZK6569.56000 PYG
50 CZK16423.90000 PYG
100 CZK32847.80000 PYG
250 CZK82119.50000 PYG
500 CZK164239.00000 PYG
1000 CZK328478.00000 PYG
2000 CZK656956.00000 PYG
5000 CZK1642390.00000 PYG
10000 CZK3284780.00000 PYG