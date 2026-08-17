الجمهورية التشيكية كوروناس إلى بيزو أوروغواي

حوّل CZK إلى UYU بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 1.930 UYU
إرسال الأموال

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى UYU،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى UYU متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى UYU اليوم

CZKUYU
1 CZK1.93 UYU
5 CZK9.65 UYU
10 CZK19.30 UYU
20 CZK38.60 UYU
50 CZK96.50 UYU
100 CZK193.00 UYU
250 CZK482.49 UYU
500 CZK964.98 UYU
1000 CZK1,929.96 UYU
2000 CZK3,859.92 UYU
5000 CZK9,649.80 UYU
10000 CZK19,299.60 UYU
UYUCZK
1 UYU0.52 CZK
5 UYU2.59 CZK
10 UYU5.18 CZK
20 UYU10.36 CZK
50 UYU25.91 CZK
100 UYU51.81 CZK
250 UYU129.54 CZK
500 UYU259.07 CZK
1000 UYU518.15 CZK
2000 UYU1,036.29 CZK
5000 UYU2,590.73 CZK
10000 UYU5,181.46 CZK

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