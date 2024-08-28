ليرة تركية إلى بيزو أوروغواي

تحويل TRY إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,170.79 uyu

TL1.000 TRY = $U1.171 UYU

Mid-market exchange rate at 01:55
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TRY إلى UYU مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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UYU

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9461.3453.67348.699
1 EUR1.11710.843311.82493.7881.5034.10354.409
1 GBP1.3251.1861369.794111.2241.7824.86664.524
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / البيزو االأوروجواي
1 TRY١٫١٧٠٧٩ UYU
5 TRY٥٫٨٥٣٩٥ UYU
10 TRY١١٫٧٠٧٩٠ UYU
20 TRY٢٣٫٤١٥٨٠ UYU
50 TRY٥٨٫٥٣٩٥٠ UYU
100 TRY١١٧٫٠٧٩٠٠ UYU
250 TRY٢٩٢٫٦٩٧٥٠ UYU
500 TRY٥٨٥٫٣٩٥٠٠ UYU
1000 TRY١٬١٧٠٫٧٩٠٠٠ UYU
2000 TRY٢٬٣٤١٫٥٨٠٠٠ UYU
5000 TRY٥٬٨٥٣٫٩٥٠٠٠ UYU
10000 TRY١١٬٧٠٧٫٩٠٠٠٠ UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / ليرة تركية
1 UYU٠٫٨٥٤١٢ TRY
5 UYU٤٫٢٧٠٦١ TRY
10 UYU٨٫٥٤١٢٢ TRY
20 UYU١٧٫٠٨٢٤٤ TRY
50 UYU٤٢٫٧٠٦١٠ TRY
100 UYU٨٥٫٤١٢٢٠ TRY
250 UYU٢١٣٫٥٣٠٥٠ TRY
500 UYU٤٢٧٫٠٦١٠٠ TRY
1000 UYU٨٥٤٫١٢٢٠٠ TRY
2000 UYU١٬٧٠٨٫٢٤٤٠٠ TRY
5000 UYU٤٬٢٧٠٫٦١٠٠٠ TRY
10000 UYU٨٬٥٤١٫٢٢٠٠٠ TRY