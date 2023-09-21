يوان صيني إلى بيزو أوروغواي

تحويل CNY إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥٬٢٢٣٫٠٥ uyu

1.00000 CNY = 5.22305 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.06688.61551.437931.662250.964518.2065
1GBP1.155611.23185102.4021.661641.920861.1145821.0391
1USD0.93810.811787183.1291.34891.559330.9048517.0793
1INR0.01128470.009765390.012029510.01622660.0187580.01088490.205455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البيزو االأوروجواي
1 CNY5.22305 UYU
5 CNY26.11525 UYU
10 CNY52.23050 UYU
20 CNY104.46100 UYU
50 CNY261.15250 UYU
100 CNY522.30500 UYU
250 CNY1305.76250 UYU
500 CNY2611.52500 UYU
1000 CNY5223.05000 UYU
2000 CNY10446.10000 UYU
5000 CNY26115.25000 UYU
10000 CNY52230.50000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Chinese Yuan RMB
1 UYU0.19146 CNY
5 UYU0.95730 CNY
10 UYU1.91459 CNY
20 UYU3.82918 CNY
50 UYU9.57295 CNY
100 UYU19.14590 CNY
250 UYU47.86475 CNY
500 UYU95.72950 CNY
1000 UYU191.45900 CNY
2000 UYU382.91800 CNY
5000 UYU957.29500 CNY
10000 UYU1914.59000 CNY