روبية إندونيسية إلى بيزو أوروغواي

تحويل IDR إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٤٧٦٫١٠ uyu

1.00000 IDR = 0.00248 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 12:50 UTC
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IDR إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.06688.62481.438831.661470.963218.3245
1GBP1.1524711.22845102.1311.65811.914671.1100621.1171
1USD0.93810.814034183.13771.349751.55860.903517.19
1INR0.01128350.009791390.012028210.01623510.01874730.01086750.206765

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / البيزو االأوروجواي
1 IDR0.00248 UYU
5 IDR0.01238 UYU
10 IDR0.02476 UYU
20 IDR0.04952 UYU
50 IDR0.12381 UYU
100 IDR0.24761 UYU
250 IDR0.61903 UYU
500 IDR1.23805 UYU
1000 IDR2.47610 UYU
2000 IDR4.95220 UYU
5000 IDR12.38050 UYU
10000 IDR24.76100 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / الروبية الإندونيسية
1 UYU403.86100 IDR
5 UYU2019.30500 IDR
10 UYU4038.61000 IDR
20 UYU8077.22000 IDR
50 UYU20193.05000 IDR
100 UYU40386.10000 IDR
250 UYU100965.25000 IDR
500 UYU201930.50000 IDR
1000 UYU403861.00000 IDR
2000 UYU807722.00000 IDR
5000 UYU2019305.00000 IDR
10000 UYU4038610.00000 IDR