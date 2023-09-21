دولار أسترالي إلى بيزو أوروغواي

تحويل AUD إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٤٬٥٠٠٫٥٠ uyu

1.00000 AUD = 24.50050 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
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AUD إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 UYU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / البيزو االأوروجواي
1 AUD24.50050 UYU
5 AUD122.50250 UYU
10 AUD245.00500 UYU
20 AUD490.01000 UYU
50 AUD1225.02500 UYU
100 AUD2450.05000 UYU
250 AUD6125.12500 UYU
500 AUD12250.25000 UYU
1000 AUD24500.50000 UYU
2000 AUD49001.00000 UYU
5000 AUD122502.50000 UYU
10000 AUD245005.00000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / دولار أسترالي
1 UYU0.04082 AUD
5 UYU0.20408 AUD
10 UYU0.40815 AUD
20 UYU0.81631 AUD
50 UYU2.04077 AUD
100 UYU4.08154 AUD
250 UYU10.20385 AUD
500 UYU20.40770 AUD
1000 UYU40.81540 AUD
2000 UYU81.63080 AUD
5000 UYU204.07700 AUD
10000 UYU408.15400 AUD