شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو أوروغواي

تحويل ILS إلى UYU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٩٬٩٧٩٫٠٣ uyu

1.00000 ILS = 9.97903 UYU

متوسط سعر صرف السوق عند 15:6 UTC
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ILS إلى UYU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 UYU
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066388.63991.437911.659610.9621518.3076
1GBP1.1533411.22975102.2271.658321.914011.1096821.1139
1USD0.93780.813173183.12851.34851.556420.902417.1693
1INR0.01128160.009782130.012029610.01622190.01872310.01085550.206539

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو أوروغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UYU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى UYU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البيزو االأوروجواي
1 ILS9.97903 UYU
5 ILS49.89515 UYU
10 ILS99.79030 UYU
20 ILS199.58060 UYU
50 ILS498.95150 UYU
100 ILS997.90300 UYU
250 ILS2494.75750 UYU
500 ILS4989.51500 UYU
1000 ILS9979.03000 UYU
2000 ILS19958.06000 UYU
5000 ILS49895.15000 UYU
10000 ILS99790.30000 UYU
معدلات التحويل البيزو االأوروجواي / Israeli New Sheqel
1 UYU0.10021 ILS
5 UYU0.50105 ILS
10 UYU1.00210 ILS
20 UYU2.00420 ILS
50 UYU5.01050 ILS
100 UYU10.02100 ILS
250 UYU25.05250 ILS
500 UYU50.10500 ILS
1000 UYU100.21000 ILS
2000 UYU200.42000 ILS
5000 UYU501.05000 ILS
10000 UYU1002.10000 ILS