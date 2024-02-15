Yeni İsrail şekelinden Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile ILS → UYU çevirin

1.000 ils
10.752,20 uyu

1.00000 ILS = 10.75220 UYU

06:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0732589.09271.453451.653190.9493518.3355
1 GBP1.1713311.25715104.3591.70251.936461.11221.4773
1 USD0.931750.79545183.01211.354251.540360.8845517.0841
1 INR0.01122430.009582340.012046410.01631390.01855580.01065570.205803

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Yeni İsrail şekelinden Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Uruguay Pesosu
1 ILS10.75220 UYU
5 ILS53.76100 UYU
10 ILS107.52200 UYU
20 ILS215.04400 UYU
50 ILS537.61000 UYU
100 ILS1075.22000 UYU
250 ILS2688.05000 UYU
500 ILS5376.10000 UYU
1000 ILS10752.20000 UYU
2000 ILS21504.40000 UYU
5000 ILS53761.00000 UYU
10000 ILS107522.00000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 UYU0.09300 ILS
5 UYU0.46502 ILS
10 UYU0.93005 ILS
20 UYU1.86009 ILS
50 UYU4.65022 ILS
100 UYU9.30045 ILS
250 UYU23.25113 ILS
500 UYU46.50225 ILS
1000 UYU93.00450 ILS
2000 UYU186.00900 ILS
5000 UYU465.02250 ILS
10000 UYU930.04500 ILS